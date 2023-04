Vinyl der Woche: I Will Follow You – Peggy March Das Mädchen und die Nonnen

Produziert wurde I Will Follow Him von Hugo Peretti und Luigi Creatore, zwei der beliebtesten Songwriter der US-amerikanischen Ostküste. Und jetzt, liebe Leser, stellen Sie sich mal vor: Da sitzen zwei Produzenten, die kurz zuvor mit Elvis Presley zusammengearbeitet haben. Hinein kommt, so erzählte sie es später in einem Interview selbst, ein 15-jähriges Mädchen. Auf dem Tisch liegen die Pläne für I Will Follow Him, einem Song über die große Liebe des Mädchens, der sie überall hin folgen würde. Und: Der Nachwuchsstar ist so gut, dass der Song bereits einen Monat fertig ist. Es fiel Peggy March auch nicht einmal schwer. „Zu dieser Zeit war ich ein Neuling in der High School“, sagte sie einst, „meine Lateinprüfungen waren viel schwieriger, als diesen Song 15- oder 20-mal zu singen.“