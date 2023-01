Vinyl der Woche: James Horner – Titanic: Music from the Motion Picture : Obacht, es wird schnulzig

Serie Vor 25 Jahren eroberte der Soundtrack zu Titanic die Charts. Dabei war der Komponist nur dritte Wahl hinter zwei Weltstars.

Zurück zum Thema. Für viele Hörer leben Soundtracks oft von einem Song. Bodyguard und I Will Always Love You, Der König der Löwen und Can You Feel the Love Tonight ... die Liste ist lang. Auch wenn ich persönlich mir gerne auch mal die anderen Melodien anhöre (besonders Star Wars und Herr der Ringe, perfekt um nebenbei zu schreiben), gehört auch Titanic in diese Reihe. My Heart Will Go On gehört zu den Songs auf dieser Welt, die jeder kennt. Und sei es nur, persönliche Anekdote, weil er sie nutzte um unauffällig der Tanzpartnerin im Tanzkurs der zehnten Klasse zu versuchen zu imponieren, weil man sich etwas mehr von ihr erhoffte (es aber statt großer Liebe eher auf große Schmerzen durch regelmäßiges Treten auf ihre Füße endete).