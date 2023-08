Vinyl der Woche: Jeremy – Pearl Jam Jeanny kann einpacken

Was macht ein solches überhaupt aus? Für mich ganz einfach: Gute Musikvideos schaffen es in wenigen Minuten, eine Geschichte zu erzählen. Sind Spielfilme in Kurzform. Schafft ein Clip das, erinnern wir uns lange später daran. Beispiele: Falcos Jeanny oder Meat Loafs I Would Do Anything For Love. Und: Jeremy von Pearl Jam. Jenes Video, das mich bereits beim ersten Schauen an den Bildschirm gefesselt hat – und es auch heute noch schafft.