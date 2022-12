Vinyl der Woche: Jump Around – House Of Pain : Der Lette, der zum Springen animiert

Jump Around von House of Pain Foto: East West

Serie Mit 16 Jahren wurde Leors Dimants Teil der Band House of Pain. Jetzt wird er 50 – und bringt Menschen auf der ganzen Welt zum Hüpfen.

Es sind beides Momente, die eher in bestimmten Sparten bekannt sind. Ein in die Jahre gekommener Schotte, der zwischen Weihnachten und Neujahr eine der imposantesten Hallen Europas bei der Darts-WM zum Beben bringt, weil er einer der absoluten Publikumslieblinge ist. Und Fred Durst, der bei Übergängen in Songs seiner Band Limp Bizkit gerne ruft: „DJ Lethal, bring it on!“

Diese beiden Momente haben eine entscheidende Gemeinsamkeit: Leors Dimants. Ein DJ aus Lettland, der am 18. Dezember 50 Jahre alt wird. Besser bekannt als DJ Lethal. Reisen wir ins Jahr 1988, um die Zusammenhänge aufzudecken.

Leors Dimants ist damals 16 Jahre alt, lebt seit dem Auswandern seiner Familie vor knapp zehn Jahren in den USA. Er freundet sich mit einer Rapperin an, die zu dieser Zeit mit dem Rapper Everlast liiert ist. Dieser will auf Tournee gehen, trifft sich jedoch vorher mit Dimants zum gemeinsamen Beatboxen. Weil er begeistert von dessen Fähigkeiten ist, lädt er Dimants ein, als DJ bei seiner Tour dabei zu sein. Dimants schmeißt die Schule und gründet wenig später mit Everlast und dessen High-School-Freund Danny Boy die Band House of Pain.

Das erste Album erreicht mehrfach Platin, die Single Jump Around erreicht Platz drei der US-Charts. Was dieser Song bei Menschen bewirken kann, wird bei College-Football-Spielen an der University of Wisconsin–Madison deutlich. Dort wird das Lied zwischen dem dritten und vierten Viertel gespielt, das ganze Stadion (inklusive der Spieler) springt daraufhin wild auf seinen Plätzen herum. Herrlich!

Ähnlich wie die Momente, wenn Jump Around als Einlaufmusik von Gary Anderson, zweifachem Darts-Weltmeister, im Alexandra Palace in London bei der WM genutzt wird. Wie er dazu kam? Keine Ahnung. Also das sage nicht ich, sondern Anderson selbst: „Ich weiß nicht einmal, wie lange ich das Lied schon benutze, also weiß ich nicht, wie ich dazu gekommen bin.“