Vinyl der Woche: Killing Me Softly With His Song – Roberta Flack : Der eine sagt so, der andere so

Killing Me Softly With His Song - Roberta Flack Foto: Atlantic

Serie Es gibt mehrere Versionen dazu, wie „Killing Me Softly With His Song“ entstanden ist. Problem: Die schönere Geschichte scheint eine Legende zu sein.

Manchmal zerstört die Wahrheit eine viel schönere Geschichte – auch bei Songs und Alben. Dinge werden überliefert, es entsteht eine Legende darüber, wie es zur Platte kam. Einer erzählt es dem nächsten, der schreibt es auf, es kommt im Radio und zack – eine Lüge ist geboren. So geschehen auch im Fall von Killing Me Softly With His Song, der in der Version von Roberta Flack vor 50 Jahren auf Platz eins der US-Charts stand.

Zunächst zur schönen Geschichte der ursprünglichen Version: Die US-amerikanische Sängerin Lori Lieberman beschrieb, dass sie einst ein Konzert von Don McLean in Los Angeles besucht habe. Besonders McLeans Song Empty Chairs habe sie derart fasziniert, dass sie ein Gedicht auf eine Serviette geschrieben habe. Auf dieser beschrieb sie ihre Gefühle für Dons Auftritt. Lieberman habe die Serviette zu Norman Gimbel und Charles Fox gebracht, die gerade Songs für das neue Album der Sängerin schrieben. Daraus sei der Hit entstanden.

Diese Geschichte wurde von Norman Gimbel bestätigt. In einem Interview mit den New York Daily News beschrieb er 1973, dass Lieberman ihm und Fox von einem starken Erlebnis beim Hören von Don McLeans Musik erzählt habe. „Ich hatte die Idee, dass dies ein guter Song werden könnte, und so haben wir drei darüber diskutiert“, erklärte Gimbel. Man habe dann mehrmals darüber gesprochen, es sei direkt klar gewesen, dass der Titel Potential besitze.

Welch‘ eine schöne Geschichte. Eine Sängerin ist derart vernarrt von Don McLean, dass sie ihm einen Song widmet. Hach. Alles Lügen – zumindest, wenn man Charles Fox glaubt. Der sagte 2010 in einem Interview, dass es sich dabei um eine „urbane Legende“ handele. Was stimme: „Norman Gimbel und ich haben diesen Song für eine junge Künstlerin namens Lori Lieberman geschrieben.“ Das war es aber schon mit den Gemeinsamkeiten der Geschichten.

Denn laut Charles Fox habe Norman Gimbel in einem Buch Songtitel, Ideen und Texte gesammelt. Er habe jenes Buch eines Tages herausgekramt, durchgeblättert und den Titel Killing Me Softly With His Blues vorgeschlagen. Der erste Teil habe gefallen, „Blues“ sei gegen „Song“ getauscht worden – fertig. Norman Gimbel sei nach Hause gegangen, habe den Text geschrieben. Als man auch die Musik zusammengetragen habe sei man zu Lori Lieberman gefahren und habe es ihr vorgespielt. „Sie sagte, es erinnere sie an ein Don-McLean-Konzert. Also sagte sie das in ihrem Auftritt, wenn sie auftrat“, erklärte Charles Fox. Diese Wörter seien verdreht worden – eine Legende sei entstanden. Interessant: Noch heute steht jene Legende auf der Homepage von Don McLean. „Er weiß nur, was die Legende ist“, sagte Charles Fox 2010 dazu.