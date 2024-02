Vinyl der Woche: Louie, Louie - The Kingsmen Der Song, an dem das FBI verzweifelte

November 1963. Eine Frau befindet sich in einem Plattenladen in Indiana. Was heute außergewöhnlich klingt (immerhin gibt es die Läden ja kaum noch), ist damals vollkommen normal. Sie stöbert ... und entscheidet sich schließlich für Louie, Louie von The Kingsmen. Was sie bei diesem Song erwartet, scheint die Frau damals nicht zu wissen. Später erfährt sie, dass der Text obszöne Stellen enthalten soll. Sie meldet das dem FBI, schickt einen Text mit, den sie von einer unbekannten Person erhalten haben will. Es beginnen viele Monate Untersuchung durch das FBI.