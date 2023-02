Vinyl der Woche: Major Tom (Völlig losgelöst) – Peter Schilling : Verkehrssünder

Major Tom von Peter Schilling Foto: WEA Records

Serie Major Tom (völlig losgelöst) ist die erfolgreichste Single der Neuen Deutschen Welle. Alles begann vor 40 Jahren mit einem Verstoß gegen die Verkehrsregeln.

Einmal, da war Peter Schilling kein gutes Vorbild. Aber was wollte er machen? Hätte er sich vor 40 Jahren an die Straßenverkehrsordnung gehalten, wäre ihm sein bester Song vielleicht durch die Lappen gegangen. Wir hätten nur einen Hit, in dem wir von der Geschichte Major Toms erfahren (zugegeben, Bowies Space Oddity spielt musikalisch in einer anderen Liga). Wir würden Partys feiern, ohne irgendwann lauthals zu rufen „vööööööllig losgelöst, von der Eeeeeeerde“. Rechtlich in Ordnung war das, was Peter Schilling damals tat, nicht. Aber im Nachhinein war es gut so.

Aber worüber reden wir hier überhaupt? Schauplatz A6. Am Autobahndreieck Kreuz Weinsberg kam Peter Schilling eine Idee. Der Satz, den wir heute auf Festen grölen, tauchte in seinem Kopf auf. Er passte zu einer Melodie, die Schilling zuvor in einem kleinen Ein-Zimmer-Appartement in Stuttgart-Ost produziert hatte. Peter Schilling musste sofort an die Arbeit, textete während der Fahrt. Problem: Er durfte nichts vergessen. Also, und alle Fahranfänger bitte weglesen, kein gutes Beispiel, schrieb er während er das Auto steuerte.

Er kritzelte Wörter auf einen Zettel, der auf dem Beifahrersitz lag. Später sagte er in einem Interview: „Wenn das die Polizei gesehen hätte...“

Hat sie scheinbar nicht. Als Peter Schilling in Hamburg ankam, war der Text fertig. Es entstand ein Hit, der perfekt den Zeitgeist der damals aufblühenden Neuen Deutschen Welle traf. Zunächst sah es nicht danach aus, als würde Major Tom (völlig losgelöst) ein großer Erfolg. Lediglich Platz 73 erreichte der Song nach seiner Veröffentlichung im Herbst 1982. Einige Wochen später folgte – durch den Medienrummel der NDW – der Durchbruch. Ach Wochen an der Spitze der Singlecharts in Deutschland. Auch in Österreich und der Schweiz war er zeitweise nicht zu toppen. Doch Schilling hatte nicht genug ...

Er wollte dort erfolgreich sein, wo gleiches auch seiner Inspiration David Bowie mit Major Tom (im Song Space Oddity) gelungen war. Schilling nahm den Song auf Englisch auf, erreichte Platz eins der kanadischen und Platz 14 der US-amerikanischen Singlecharts.

Aus Erfolg entsteht Druck. Dieser hätte Peter Schilling fasst zerstört, als er seine kleine Wohnung in Stuttgart gegen New York tauschte. Der Medienrummel nahm zu, Schilling erlitt einen Burnout, zog sich zurück. Zum Glück, denn wie er in einem Gespräch mit der Rheinischen Post sagt: „Sonst würden wir das Interview heute nicht führen.“