Vinyl der Woche: On Through The Night – Def Leppard Kein Weihnachtsspecial

Über diese Verbindung kommen Def Leppard damals zum Produzenten von Judas Priest, Tom Allom. Der sieht sie bei AC/DC. Sie nehmen das Album in den Startling Studios in Ascot auf – einem Landsitz, der dem Beatle Ringo Starr gehört. Das Ziel ist damals leicht beschrieben: Das, was die Jungs live abreißen, soll auch auf der Platte erscheinen. Das klappt gut, in nur vier Wochen steht ein fertiges Album. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass On Through The Night rauer und energievoller daherkommt als die Nachfolgealben, dafür aber deren Souveränität und Raffinesse fehlt. Das Album markiert den Start einer der legendärsten Karrieren im Metal. Auch, weil damals Mutt Lange auf die Band aufmerksam wird. Der AC/DC-Produzent sollte sie später zum internationalen Durchbruch führen.