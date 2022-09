Vinyl der Woche: Papa Was A Rollin‘ Stone – The Temptations : Wenn Papa sich nicht benimmt

Vinyl der Woche: Papa Was A Rollin‘ Stone – The Temptations

PAPA WAS A ROLLING STONE von The Temptations Foto: Motown

Serie Rollende Steine verfolgen uns durch die Geschichte der Musik. Auch bei den Temptations, die vor 50 Jahren nur von einem Mann getoppt werden konnten.

Dieser rollende Stein, der kein Moos ansetzt. Der Rolling (oder Rollin‘ Stone). Was verfolgt der uns in der Musikgeschichte. Angefangen mit Muddy Waters, der mit seinem Bluessong 1950 den Ausdruck prägte, über eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten (auch, wenn es innerhalb der Stones Uneinigkeiten darüber gibt, ob der Bandname auf Rollin‘ Stone oder Mannish Boy von Muddy Waters zurückgeht) bis hin zum vielleicht einflussreichsten Musikmagazin der Welt, dem Rolling Stone (das im Vergleich zur Weltklasse-Band keinen Hehl daraus macht, dass der Name auf den Waters-Song zurückgeht). Und irgendwo, mittendrin, tauchen The Temptations auf, die sich das Bild des Landstreichers zu Nutze machen, als sie vor 50 Jahren Papa Was A Rollin‘ Stone veröffentlichen. Einen Song über einen Vater, der seine Familie im Stich lässt und nach dessen Tod die Mutter den Kindern von seiner Faulheit und seinen Frauengeschichten berichtet.