Vinyl der Woche: Seasons in the Sun – Terry Jacks Blöde Technik

Terry Jacks flog also zu Brian Wilson, dem kreativen Kopf der Beach Boys. Der war jedoch unfassbar perfektionistisch, arbeitete teilweise mehrere Monate an einem Song. Brian Wilson versuchte auch diesmal, die Sessions von Terry Jacks (der ja Produzent sein sollte) an sich zu reißen. Nicht nur die Sessions, sondern auch die Aufnahme an sich. Es ging so weit, dass der Tontechniker das Band nach Feierabend mit nach Hause nehmen musste – um zu verhindern, dass Brian Wilson es in die Finger bekam.