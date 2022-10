Vinyl der Woche: Street Survivors - Lynyrd Skynyrd : Ein Drama in drei Akten

Serie Vor 45 Jahren veröffentlichte Lynyrd Skynyrd Street Survivors. Es sollte ihr letztes Album sein, denn es begannen drei schreckliche Tage.

Erster Akt, 17. Oktober 1977: Lynyrd Skynyrd befinden sich in ihrer kommerziell erfolgreichsten Phase. Nach dem Album One More from the Road (das mit Sweet Home Alabama) will die Band in den Criteria Studios in Miami das nächste Album aufnehmen. Aber: Es gibt Differenzen was die Abmischung der Lieder angeht. Nachdem man mehrere Produzenten durchgetauscht hat, nimmt Sänger Ronnie Van Zant das Album in die eigene Hand. Veröffentlicht wird am 17. Oktober mit Street Survivors ein Album, das von den Kritikern als Triumph gefeiert wird. Lynyrd Skynyrd festigen ihren Status als weltweit erfolgreiche Southern-Rockband. Sie deuten an, was noch alles von ihnen kommen wird. Hätte kommen können. Denn alles kommt anders.