Vinyl der Woche: The Joker – Steve Miller Band Das Geheimnis des Pompatus

Denn als 1995 ein Film entsteht, in dem die Hauptcharaktere auf die Suche nach der Bedeutung des gleichen Begriffs gehen, wie wir es gerade tun, ziehen sie immer wieder Verbindungen zwischen ihrem Liebesleben und dem Steve-Miller-Song. Als einer der Hauptdarsteller, Jon Cryer (der, der Alan in Two and a half men gespielt hat), Wind von der Originalversion von Vernon Green bekommt, spricht er in einer Morningshow bei CBS eben darüber. Vernon Green sieht das und kontaktiert Cryers Pressesprecher. Da auch Jon Cryer interessiert an der Bedeutung des Wortes ist (Sie sehen: irgendwas muss es damit auf sich haben...), telefonieren Musiker und Schauspieler. Letzterer rezitiert das Gespräch später in seiner Biografie. Vernon Green habe den Song von Steve Miller noch nie gehört, sagt er. Und dass es ein Missverständnis gebe: Eigentlich meinte Vernon Green „puppetutes“, was er selbst als „geheime Papierpuppen-Fantasiefigur“, die sein Ein und Alles sein und seine Kinder gebären würde, definiert.