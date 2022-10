Vinyl der Woche: Unmasked – Kiss : Immer noch besser als Peter Cornelius

Serie Manchmal weiß man als Autor nicht, worüber man schreiben soll. Aber keine Angst: Unmasked von Kiss ist in diesem Fall das kleinere Übel.

Das schöne an Musik ist: Egal, wie schrecklich sie klingt oder wie sehr wir die klanglichen Ergüsse mancher Interpreten verabscheuen, jedes Album hat seine Geschichte. Denn irgendwie muss das, was wir da (un)gerne hören ja entstanden sein. Dieser Kolumne kommt das natürlich zugute. Denn ich gebe es zu: Auch ich weiß manchmal nicht sofort, worüber ich schreiben soll. Ist dem so, stelle ich mich vor meinen Plattenschrank und suche irgendwas heraus, worüber ich in den bisherigen 135 Kolumnen noch nicht schwadroniert habe. Es gibt dann keine Grenzen, denn: Jede Platte hat ihre Geschichte.

Aber was ist jetzt mit der Geschichte. Haben wir nicht gesagt, dass jede Platte eine hat. Klar, hier kommt sie: Wir befinden uns im Jahr 1980. Kiss arbeiten an einem neuen Album. Aber einer fehlt. Schlagzeuger Peter Criss gehört der Band zwar noch offiziell an, arbeitet jedoch an Unmasked schon nicht mehr mit. Zum letzten Mal als Kiss-Mitglied wird er in einem Promo-Video zum Song Shandi gesehen. Später erklärt er in einer Biografie, dass er nach dem Dreh der letzte in der Garderobe gewesen und weinend zusammengebrochen sei. Aber warum war er dann ausgetreten?