Vinyl der Woche: Waterloo – Abba Hat Schweden sich zum ESC-Austragungsort gemogelt?

Es gibt Menschen, die spinnen sich Verschwörungstheorien zusammen wie ein Netz. Hier ein Indiz, da eine Ungereimtheit. Und plötzlich erscheint alles, in was man sich so verrennt, wie die einzige Wahrheit. Manchmal, da braucht es gar nicht viele Mosaiksteine, um eine solche Theorie aufzuwerfen. Es muss für Verschwörungstheoretiker Weihnachten und Geburtstag zusammen sein, wenn eine Theorie so deutlich auf der Hand liegt, dass sogar Menschen, die nicht an so was glauben, denken: Hm, da könnt was dran sein. Schweden liefert aktuell diesen Stoff.