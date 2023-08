Vinyl der Woche: What’s Up – 4 Non Blondes Schnelle Nummer

Auch Linda Perry hat vor 30 Jahren getrickst. Damals schrieb die Sängerin der kalifornischen Rockband 4 Non Blondes ihren einzigen großen Hit What’s Up?. „Twenty-five years and my life is still trying to get up that great big hill of hope“ (deutsch: „Ich bin fünfundzwanzig und mein Leben versucht noch immer den großen Hügel der Hoffnung zu erklimmen“) hieß es direkt in der ersten Zeile. Eine Lüge, war Perry doch erst 24. 25 klang aber einfach besser, sagte sie einst.