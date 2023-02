Vinyl der Woche: You Ain’t Seen Nothing Yet – Bachman-Turner Overdrive : Im Hintergrund

Serie Schlagzeuger sind oft der Teil einer Band, dem am wenigsten Wertschätzung zuteil wird. Vor allem einem, der jetzt 70 Jahre alt geworden wäre.

Es ist eines der besten Lieder der Ärzte: Goldenes Handwerk, geschrieben und gesungen von Schlagzeuger Bela B. Eine humoristische Auseinandersetzung damit, dass seine Zunft oft im Hintergrund des Bandgeschehens tätig ist und wenig Wertschätzung genießt. Zitat: „Brauch kein Latinum, häng mit Musikern rum, bin loyal aber dumm.“

Es wird als auch mal Zeit, hier einen Drummer zu würdigen. Nein, sorry Bela, du bist es nicht. Robbie Bachman, Schlagzeuger von Bachman-Turner Overdrive, wäre am Samstag 70 Jahre alt geworden (er starb im Januar dieses Jahres). Moment, wieso gerade den würdigen? Immerhin hat er es doch geschafft, dass sein Nachname den Namen einer der sehr erfolgreichen Band trägt. Na ja. Robbie Bachman ist gerade deswegen Sinnbild der Drummer: Er stand nicht nur im Schatten seiner Bandkollegen, sondern damit auch seiner Brüder. Denn die beiden sind verantwortlich für den größten Hit der Band: You Ain’t Seen Nothing Yet.

Denn der eine Bruder, Randy, machte sich Anfang der 70er-Jahre über den anderen, Gary, lustig. Gary litt an einem Sprachfehler und stotterte leicht – was Randy zum Anlass nahm, ihn bei Soundchecks zu imitieren. Herumalbern vor Autritten. Locker werden. Nichts Ungewöhnliches. Doch während Bachman-Turner Overdrive ihr Album Not Fragile aufnahmen und Randy abermals diesen Mikrofoncheck sang, schnitt ein aufmerksamer Tontechniker den Song mit. Zufällig bekam der Chef der Plattenfirma die Aufnahmen zu hören. Sie überzeugten ihn (wie auch Millionen Hörer später) – You Ain’t Seen Nothing Yet kam aufs Album.

Jene Entstehungsgeschichte ist auch der Grund dafür, dass man beim Text des Songs nichts, aber auch gar nichts, analysieren sollte. Randy Bachman reihte damals einfach Wörter aneinander, die beim Soundcheck verschiedene Höhen testeten. Nicht nur das: Der Chef der Plattenfirma bat Randy darum, weder am Text, noch an der Abmischung zu ändern. Einfach nicht anfassen, unperfekt veröffentlichen – das machte den Charme von You Ain’t Seen Nothing Yet aus.

Und Robbie Bachman? Der stand so sehr im Hintergrund, dass er sogar um den Bandnamen kämpfen musste, der seinen eigenen Nachnamen enthielt. Wenige Jahre nach You Ain’t Seen Nothing Yet verließ sein Bruder Randy die Band um eine Solokarriere anzustreben. Er wollte nicht, dass die anderen Bandmitglieder, also auch sein Brüder, weiterhin unter dem Namen Bachman-Turner Overdrive auftreten. BTO, also die Abkürzung, sei für ihn in Ordnung, sagte er. Und dass er sich distanzieren wolle. Später gab es immer wieder juristischen Streit zwischen Randy und Robbie. Es ging um Tantieme und Rechte am Bandnamen.