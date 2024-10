Vinyl der Woche: 4630 Bochum – Herbert Grönemeyer Warum Herbert Grönemeyer der größte deutsche Musiker aller Zeiten ist

Noch deutlicher: Unter eben diesen fünf Alben ist kein anderer deutscher Künstler. Dirty Dancing, Phil Collins und die Kelly Family (die sind nicht deutsch, so sehr wir es auch wollen und sie in Abendshows im deutschen Fernsehen packen) komplettieren die Plätze. Erst auf den Plätzen sechs (Helene Fischer, Farbenspiel) und zehn (Andrea Berg, Best Of) tauchen Konkurrenten aus dem gleichen Land auf. Viel verkaufen bedeutet in diesem Fall: gut sein. Wäre 4630 Bochum 1984 nicht so wundervoll gewesen, hätte Mensch 2002 keine noch besseren Zahlen geschrieben. Herbert, der Größte aller Zeiten.