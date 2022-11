Vinyl der Woche: Then Play On – Fleetwood Mac : Wie Rainer Langhans und Uschi Obermair Fleetwood Mac veränderten

Vinyl der Woche: Then Play On – Fleetwood Mac

Serie München Es waren einmal ein Esoteriker und ein Supermodel. Und eine Menge Drogen, klar. All das kombiniert kostete den Sänger der Band Fleetwood Mac den Verstand.

Eigentlich sollte dieser Text von Reinhard Mey handeln. Mein achtel Lorbeerblatt , seine erste richtig erfolgreiche LP. Herrlich, mit Gute Nacht, Freunde, einem absolute Klassiker. Einen Anlass hätte ich auch gehabt, immerhin stand das Album vor 50 Jahren auf Platz eins der deutschen Charts. Aaaaaber: Manchmal gibt es noch bessere Anlässe. Und weil der gute Reinhard in wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag feiert, warten wir und heben ihn uns auf. Sorry, Mey-Fans. Ihr kommt noch auf eure Kosten, versprochen.

Alternative: Ein Blick ins Plattenregal. Ich nehme mein iPhone, es soll mir eine zufällige Zahl zwischen eins und 200 sagen. 24, okay. Ich blättere das Regel durch. Queen Greatest Hits ... ne, danke. Bisschen langweilig. Neue Zahl, 27. Then Play On von Fleetwood Mac . Aaaaaah, das klingt gut. Die erste Platte, mit der es die Band in die deutschen Charts schaffte. Gleichzeitig aber auch die letzte der tragischen Figur Peter Green , damals noch Sänger der Band. Da lässt sich was draus machen.

1970 tourten Fleetwood Mac durch Europa, sie wollten dort ihr drittes Studioalbum Then Play On promoten. Green war damals bereits von den Drogen gezeichnet, war fahrig und unzuverlässig. In München traf er im März 1970 Uschi Obermair und Rainer Langhans. Die beiden lebten in der High-Fisch-Kommune, die Green besuchte. Was dort passierte, beschreibt Rainer Langhans so: „Es wurde eine wahnwitzige, LSD-getränkte Nacht. Wir haben getrippt und gejammt wie immer. Bei Fleetwood Mac hat sie aber irgendetwas ausgelöst.“