Chormusik : Vokalensemble sucht Gastsänger

Trier (red) Für sein Konzert zum Jahreswechsel am 31. Dezember um 20 Uhr in St. Paulin in Trier sucht das Vokalensemble St. Paulin erfahrene Gastsänger. Auf dem Programm stehen unter anderem das „Budavári Te Deum“ von Zoltán Kodály, „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und die Kantate „Vom Himmel hoch“ von Carl Loewe.

Die Proben beginnen am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr.