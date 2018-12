später lesen Konzert Vokalkreis Konz: Konzert in St. Matthias Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unter dem Motto „O Heiland, reiß die Himmel auf“ lädt der Vokalkreis Konz ein zu einem Konzert am 3. Fastensonntag, 16. Dezember, 15.30 Uhr, in der Abteikirche Sankt Matthias in Trier. Es erklingt geistliche Musik zum Advent von Bach, Distler, Fischbach, Kodály, Mendelssohn-Bartholdy, Moll und Rheinberger. red