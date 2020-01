Volbeat-Sound im Ducsaal in Freudenburg

Freudenburg (red) Songs der frühen Volbeat-Tage wie „For evigt“, „Heaven nor Hell“ und Hits der aktuellen Scheibe finden ihren festen Platz in ihrer Show, die durch eine professionelle Pyro- und Lichtshow abgerundet wird.

Mit dem Sound, der erschreckend ähnlichen Stimme und dem Original Equipment kommt die Volbeat-Tribute-Band Still Counting am Samstag, 1. Februar, um 21 Uhr in den Ducsaal nach Freudenburg. Die Karten sind für 19,45 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.