Singen Serie : Volksfreund lädt ein zum Singen-Workshop

Trier (vk) „Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen“, sagte der berühmte Geiger und Dirigent Yehudi Menuhin (1916-1999). Um die eigene Stimme zu entdecken oder wiederzufinden, bietet der Trierische Volksfreund am Samstag, 29. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr einen Workshop an.Unter Anleitung der erfahrenen Gesangspädagogin, Sängerin und Chorleiterin Claudia Glesius können Interessierte ihre Stimme in der Druckhalle des Trierischen Volksfreunds erklingen lassen.

Einfache Stimmübungen, schwungvolle Kanons und ein Überraschungslied, das gemeinsam erarbeitet wird, sollen an diesem außergewöhnlichen Ort Lust aufs Singen machen. Kosten: 15 Euro pro Teilnehmer. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt, die Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 2 mal 2 Tickets für das Eröffnungskonzert des Mosel Musikfestivals mit dem Knabenchor Hannover & Canadian Brass am Samstag, 13. Juli, um 18 Uhr in der ehemaligen Abteikirche St. Maximin in Trier.