Trier (AF) Der Artikel „Was für ein Abriss, Treviris“ über das Konzert von The Sweet im Treviris-Saalbau 1972 befeuerte die Erinnerungen von TV-Leser Fritz Forster, Jahrgang 1953. „Ja‚ das waren noch Zeiten“, schreibt er.

„Ich habe, wenn es irgendwie möglich war‚ immer versucht‚ eine Karte zu bekommen, wenn in der ‚Treviris’ was los war. Ich kann mich noch gut an das Sweet-Konzert erinnern, auch an die Vorgruppe Jeronimo‚ die waren sehr gut – aber auch sehr laut.“ Forster hat aber auch einige andere Konzerte an gleicher Stelle gesehen, auch anderer musikalischer Ausrichtung – die Karten von damals hat er alle aufbewahrt. „Ich hatte auch Karel Gott dort gesehen. da hatte ich ziemlich weit vorne gesessen und war erstaunt, dass er nicht allzu groß war … ich kannte ihn nur vom Fernsehen her‚ da sah er sah da immer größer aus.“ Auch die Hitparade mit Dieter Thomas Heck 1971 sei „top“ gewesen. „Die Treviris war zu der Zeit das Nonplusultra in Trier.“