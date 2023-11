Mythos um sein letztes Werk Mit Mozarts Requiem singen sich die Chöre der Trierer Dommusik in die Seelen der Zuhörer

Trier · Im Rahmen eines großen Domkonzerts führen alle Chöre der Trierer Dommusik am Freitag Abend das Requiem KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart auf. Was das Konzert mit über 140 Stimmen so besonders machte und welche Herausforderungen Domkapellmeister Thomas Kiefer dabei zu bewältigen hatte.

05.11.2023, 15:32 Uhr

Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer

Es gehört zu den größten Werken Mozarts: Das Requiem in d-Moll KV 626 von 1791. Die Chöre der Trierer Dommusik führten es zusammen mit Solisten sowie dem Barockorchester L‘arpa festante auf.