Munzlinger : Vom Meer und seinen Seglern

Die Leidenschaft für das Meer und das Segeln liegt bei den Munzlingers in den Genen. Drei Generationen zeigen ihre Werke zum Thema „Segel, Wind und Wellen“. Foto: TV/Eva-Maria Reuther

Drei Generationen der Familie Munzlinger haben die laufende Ausstellung in der Casa Tony M in Wittlich gestaltet. Zu sehen sind nicht nur Gemälde.

„Sage mir, Muse, vom Mann, dem Vielgewanderten“, beginnt Homers berühmtes Epos vom antiken Helden Odysseus, der nach langen Irrfahrten, eben seiner „Odyssee“, endlich nach Ithaka zurückkehren kann. Nun wird man Tony Munzlinger kaum für einen antiken Krieger oder Heroen halten, vielgewandert und sturmerprobt wie der Ithaker ist der umtriebige Künstler allerdings allemal, der einst von Wittlich auszog, die Welt zu erobern, bevor er vor Jahren in Italien an Land ging. Nicht allzu weit vom Thyrrenischen Meer, was sich quasi versteht.