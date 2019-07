UNTERM STRICH – Die Kulturwoche : Vom Müll zum Mond

Wer die Umwelt liebt, hasst sie: die Alufolie für den Kebab, den Einmalbecher für den Coffee-to-go, die Aludose für das Bier, die PET-Flasche für das Wasser. All das sind für uns heute alltägliche Verpackungen und Behältnisse, die nach ihrer kurzen Nutzungsphase sofort wieder im Müll landen.

Das Österreichische Museum für Volkskunde in Wien erinnert an diese und andere Gefäße, die von unseren Vorfahren für den umweltfreundlichen Essenstransport benutzt wurden. Die Ausstellung „Take away. Genuss ohne Müll“ (bis 29. September), übrigens kostenlos anzuschauen, lässt den Besucher (hoffentlich) auch über den ausufernden Abfallwahnsinn nachdenken und auf den Coffe-to-go auf dem Nachhauseweg (nochmal hoffentlich) verzichten.

Bleiben wir noch eine Ausstellung lang in Österreich. Das Salzburger Museum der Moderne erinnert an ein uramerikanisches Ereignis, das die ganze Welt in Atem hielt. „Fly me to the Moon“ ist nicht nur ein Hit von Frank Sinatra, sondern auch der Titel der Schau über 50 Jahre Mondlandung. Der erste Teil der Ausstellung führt weit zurück in die Historie, genauer gesagt, bis zu Galileo Galilei.