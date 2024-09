Konzerttipp Antoine Flipo Am Freitag live in der Innenstadt: Worauf sich Trier freuen kann

Es wird ja viel gemault und gemeckert über die Deutsche Bahn in diesen Tagen. Aber man kann auch mal dankbar sein. Ja, auch ich spürte am vergangenen Samstagmittag einen zarten Anflug von „Gehts noch?!“. Da stand ich in Trier-Süd am Bahnsteig, kurz vor halb zwei. Der Regionalexpress nach Koblenz, der mich nach Bullay bringen sollte, von dort wollte ich weiter über Reil zum „Oben Air“, hatte nur fünf Minuten Verspätung. Leider verzichtete er auf den planmäßigen Halt in Trier-Süd, bretterte durch – kostet ja auch alles Zeit. Bremsen. Türen auf, Türen zu, ach, für die paar Leute. Es war die erste echte Überraschung des Tages.