Festival : Von mystisch bis kosmisch – das Opening 20 in Trier

Von mystisch bis kosmisch – das Opening 20 in Trier

Trier Das Internationale Festival für Aktuelle Klangkunst ist beim Publikum in der Tuchfabrik auf großes Interesse gestoßen.

Einen absoluten Besucherrekord trotz Sturmtief Sabine erzielte das Opening 20. Eindrückliche 1100 Freunde Neuer Musik interessierten sich für die Jubiläumsausgabe des Internationalen Festivals für Aktuelle Klangkunst der Stadt Trier. Wobei in die Besucherzahl die 150 Schüler eingerechnet sind, für die das wegen des Sturms ausgefallene Konzert am Dienstag nachgeholt wird. Neben den regulären Konzertbesuchern hatten sich zudem 200 weitere Schüler im Klangbus eingefunden. Ausfallen musste lediglich witterungsbedingt eine Schulveranstaltung des japanischen Gagaku-Ensembles. Doch der Reihe nach.

Zwanzig Jahre wurde das Opening in diesem Jahr alt (der Volksfreund berichtete). Viel Lob für die geleistete Arbeit gab es gleich zur Eröffnung vom Schirmherrn: Kulturminister Konrad Wolf. „Das Internationale Festival für Aktuelle Klangkunst ist mit seinem nun schon 20 Jahre bestehenden Programm zu einer Visitenkarte für ein anspruchsvolles und hochinnovatives Kulturprogramm in Trier geworden“, erklärte der rheinland-pfälzische Minister. Der Mainzer Kulturpolitiker hob die Bandbreite des Programms hervor, die von Ausstellungen über Konzerte, Uraufführungen und Performance bis zu Schülerveranstaltungen reiche. „Neue Musik hat ihren Platz in Trier“, bestätigte der Trierer Kulturdezernent Thomas Schmitt.