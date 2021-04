Vinyl der Woche Out Of Time – R.E.M. : It’s the end of R.E.M. as we know it

It’s the end of R.E.M. as we know it

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich eine Band musikalisch treu bleiben sollte. Man selbst sein. Sich nicht verändern oder gar verkaufen. Wer das erste Wort dieses Textes liest ahnt jedoch: Da kommen noch vier Buchstaben ...

Denn das vor 30 Jahren erschiene Album Out Of Time der US-amerikanischen Rockband lebt natürlich vor allem auch von seiner erfolgreichsten Single Losing My Religion – die wiederum mit Alternative-Rock überhaupt nichts gemeinsam hat. Hartes Schlagzeug, schrammende Gitarren und verrückte Texte (... lieben wir nicht alle It’s The End Of The World As We Know It“?) tauscht R.E.M. gegen eine schöne Melodie, Mandolinen-Folk-Elemente und einer neuen Version des Hits Every Breath You Take von The Police.