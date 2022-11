Klasse! : Von Wundersmoothies und Möwenpuh

Der stellvertretende TV-Chefredakteur Peter Reinhart war als Vorleser in der Fledermausklasse 2b der Grundschule am Bodenländchen Schweich. Foto: TV/Schule/Simon Engelbrecht

SPANGDAHLEM/SCHWEICH Zwei Vorstandsmitglieder des regional tätigen Vereins zur Leseförderung waren am bundesweiten Vorlesetag zu Gast in den Grundschulen Spangdahlem und Schweich, um Kinder für Bücher und fürs Lesen zu begeistern.

(BP) Schon traditionell engagiert sich der regional tätige Verein zur Leseförderung in Kooperation mit dem Volksfreund-Grundschulprojekt Mini-KLASSE! beim bundesweiten Vorlesetag. Der Vereins-Vorsitzende Horst Schreiber und Schatzmeister Peter Reinhart (zugleich stellvertretender Volksfreund-Chefredakteur) waren in diesem Jahr bei zwei Gewinnerklasse in Spangdahlem und Schweich zu Gast.

In der dritten Klasse der St. Nikolaus Grundschule in Spangdahlem las Horst Schreiber aus „Ellas Klasse und der Wundersmoothie“, einem Buch des finnischen Autors Timo Parvela, vor. Im Buch dreht sich um die Klasse von Ella, deren Lehrer Bauchschmerzen hat. Seine Frau beschließt, dass er zu viel Stress hat und verordnet ihm einen Kanister voll Gemüsepampe, die ihn wieder gesund machen soll. Geteiltes Leid ist halbes Leid, denkt sich der Lehrer und verteilt das Getränk großzügig an Ella und ihre Klassenkameraden. Die allerdings fangen daraufhin an, sich äußerst seltsam zu benehmen.