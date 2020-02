Vortrag : Wein und Bier an Rhein und Mosel

Trier (red) Bier und Wein gelten seit Jahrhunderten als unverzichtbares Grundnahrungsmittel und Luxusartikel. In einem Vortrag auf Einladung der Gesellschaft für nützliche Forschungen Trier 1801 beleuchtet Prof. Dr. Michael Matheus (Uni Mainz) am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Vortragssaal des Landesmuseums Trier beide Konsumartikel in europäischer Perspektive und unter besonderer Berücksichtigung der Landschaften an Mosel und Rhein.



