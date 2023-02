Ex-Intendant Karl Sibelius : Muss er vor Gericht - oder nicht? Warum das Landgericht Trier noch keine Entscheidung getroffen hat

Beim Landgericht Trier ist noch kein Hauptverfahren gegen den früheren Theater-Intendanten erhoben worden.

Er polarisiert noch sehr ordentlich in Trier – das zeigen die Reaktionen auf den Artikel über Karl Sibelius‘ autobiografischen Liederabend „Karli Bua“. Und provozieren mag Karl Sibelius manchmal auch noch ganz gerne – dazu reicht für einige allerdings schon, dass er so ist wie er ist.

Für den früheren Generalintendanten am Theater Trier (2015-2016) – verantwortlich für Kunst, Personal und Finanzen – ist aber in einer Beziehung weiterhin Warten angesagt. Wird am Landgericht Trier ein Hauptverfahren gegen ihn eröffnet? Das ist noch offen, wie Olga Zimmer – Richterin und Medienreferentin am Landgericht Trier – am Dienstag auf TV-Anfrage bestätigt hat. „Über die Zulassung der Anklage sowie die Eröffnung des Hauptverfahrens ist noch nicht entschieden worden“, teilt sie mit. Sie könne aktuell auch nicht sagen, wann mit einer Entscheidung zu rechnen sein könnte: „Wegen einer Vielzahl anhängiger Haftsachen, die vorrangig zu bearbeiten sind, kann derzeit noch kein Zeitpunkt in Aussicht gestellt werden.“