Trierer Metty Krings wird 80 Die Kinder der frühen 90er kennen ihn - und nicht durch die!

Ein Kreativer, aber kein Schauspieler Seine Berufsbezeichnung? „Ich bin Kreativer“, so nennt er es. Auch weil das vieles abdeckt von dem, was er macht und gemacht hat. Da sind die deutschsprachigen Songs, die er schon in den 1960ern geschrieben hat – und wo er auch mal beim Waldeck-Festival mit Reinhard Mey und Hanns-Dieter Hüsch auftreten sollte: „Aber da bin ich noch vor meinem Auftritt abgereist, als ich gesehen habe, wie eine kleine, aggressive Studentengruppe den Hüsch niedergebrüllt hatte, obwohl der nun wirklich auch ein Linker war. Das wollte ich nicht, das war nicht meine Welt.“ Auch das Zeichnen gehörte immer dazu. So wollte auch Asterix-Miterfinder Uderzo mal einen gezeichneten „kleinen Raben“ haben, als Krings ihn in Paris besuchte, ein Markenzeichen. Umgekehrt hängt auch ein echter Asterix von Uderzo gerahmt bei Metty Krings im Trierer Wohnzimmer. Neben Gold- und Platin-Schallplatten für die Musik zum „Li-La-Launebären“ und für seine Texte für das erfolgreiche Volksmusik-Duo „Judith & Mel“. Nur eins sei er nicht, auch wenn „Wikipedia“ das anders sieht: ein Schauspieler. Immer den gleichen Text vortragen, jedes Mal gleich, Silbe für Silbe, „ich bewundere die Leute, die das können – aber das war nie mein Metier. Auf der Bühne fühlte ich mich zu eingeengt. Auch wenn ich im Trierer Theater mit meinem Musical „Metty und Mettymäuse“ auch selbst aufgetreten bin.“ Es ist auch kein Problem für ihn, dass er vor allem mit Kinderfernsehen verbunden wird: „Ich habe mein Leben lang Unterhaltung gemacht, bin aber eigentlich der philosophisch nachdenkliche Typ.“