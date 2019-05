Konzert : Wallis Bird: Diese Frau ist nicht aufzuhalten

SaaRburg Wallis Bird über ein legendäres Konzert in Saarburg. Am Freitag kehrt sie zurück.

Die Kunst besteht darin, die Routine zu besiegen. Die richtigen Lösungen zu finden, wenn alles ins Wasser zu fallen droht. Und die Trostlosigkeit in einen Triumph zu verwandeln. Wallis Bird kennt sich damit aus – die Gitarristin und Sängerin, die schon mal Janis Joplin oder Eva Cassidy verglichen wird, die aber vor allem Wallis Bird ist: ein Bühnen-Derwisch, ein Ausbund an Adrenalin, dem man sich als Zuschauer nur schwer entziehen kann. Als Wallis Bird vor knapp zwei Jahren ein Open Air im Saarburger Boemundhof gespielt hatte, schien ihr Auftritt schon vorbei, bevor er richtig begonnen hatte. Ein schweres Unwetter zog über Saarburg auf, mit jeder Menge Starkregen – was nicht nur ungemütlich ist, sondern auch gefährlich sein kann. „Ich werde diese Show in Saarburg nie vergessen“, erinnert sich Wallis Bird. „Das war eine ganz besondere Nacht für uns alle. Das Publikum kam und half uns, unsere Ausrüstung von der Bühne zu entfernen. Wir trockneten uns ab, teilten unsere Getränke und Snacks mit den Zuschauern und beschlossen dann, das Konzert in einem der kleinen Räume neben der Bühne zu beenden.“ Ein besonderes Erlebnis für die damals 200 Zuschauer: ganz ohne Verstärker, ohne Mikro, Wallis pur. „Das war ein ausgezeichneter Auftritt“, sagt die Irin, die seit Jahren in Berlin lebt. „Man findet immer einen Weg, die Show fortsetzen – egal, was passiert.“