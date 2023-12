Serie: Früher war alles anders Kinofilme und Serien: Als anderthalb Stunden noch genügten

Der Kopf war acht Meter groß, vielleicht auch zehn. Auf jeden Fall riesig. Als er zu uns sprach – frontal und unvermittelt –, da zuckten wir zusammen. Aber nur kurz. Denn das Wesen dort oben war kein grimmiges Monster, sondern ein gut gelaunter Teenager. Was er sagte, klang auch nicht bedrohlich, sondern einleuchtend. Zum Beispiel, dass ein Mensch nicht an einen Ismus, also an eine Ideologie glauben soll, sondern an sich selbst. Und dass man ab und zu anhalten und sich umschauen muss, weil man sonst das Leben verpasst.