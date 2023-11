Serie Früher war alles anders: die Bundesliga Als wir den Fußball noch liebten

Anfang der 80er erreichte die Brutalität eine neue Dimension. Die Art und Weise, wie der Bremer Norbert Siegmann binnen Sekundenbruchteilen die Oberschenkelmuskulatur des Bielefelders Ewald Lienen freilegte, versetzte selbst versierte Chi­rurgen in Staunen. Auf Deutschlands Straßen mochte die Friedensbewegung demonstrieren, doch auf dem Fußballplatz ging es zu wie in einem Schlachthof. Vor allem „Fitschler“, also Dribbelkünstler, wurden, ohne lang zu fackeln, ausgebeint. Knochen splitterten, Bänder rissen. Dass manche prädestinierten Opfer – Ballkünstler wie Sören Lerby und Frank Mill – keine Schienbeinschoner trugen, grenzte an Tollkühnheit. Ebenso gut hätten sie neben einer Zapfsäule rauchen können. Und wie sah es mit der Leidenschaft aus? Der Grund, warum wir uns an mitreißende Partien so gut erinnern können, ist leider der: Die meisten Bundesligaspiele waren nicht von Lust, sondern von Leerlauf geprägt. Sie entsprachen einer typischen langjährigen Ehe – viel Langeweile, wenig Höhepunkte. Kein Wunder, dass die Sportschau über viele Jahre hinweg nur 25 Minuten benötigte, um die Highlights von drei Spielen zusammenzufassen.