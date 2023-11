Serie Früher war alles anders: Hartplatz Als Fußball noch wehtat

Warum also Blut? Beim brutalen Umsensen des Gegenspielers mögen Knochen brechen und Bänder reißen; Blut fließt in der Regel keins (die Ausnahme – Ewald Lienens aufgeschlitzter Oberschenkel – liegt schon über 40 Jahre zurück). Doch es gab eine Zeit, da floss der rote Körpersaft noch jeden Sonntag reichlich. Vor allem in den Kreisligen. Doch wer blutete, war oft nicht das Opfer, sondern der Täter. Dies lag am Tatort; es war ein Hartplatz. Man nannte ihn auch Asche- oder Schlackeplatz, weil man als Deckschicht ursprünglich zerkleinerte Schlacke oder vulkanische Asche verwendete. Später setzte man körnige Gemische ein, die Ziegelmehl enthielten (daher die rötlich braune Farbe).