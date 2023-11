Serie Früher war alles anders: Heimat Als man noch Platt redete

Köln ist überall in Deutschland. Das Dialektsterben schreitet stetig voran. Nicht nur in den Städten. Auch in Hunsrück und Eifel. Mit jeder neuen Generation verschwinden Mundartausdrücke, schleift sich die dorf- oder stadttypische Aussprache ab. Beschleunigt wurde diese Angleichung ans Hochdeutsch durch die zahlreichen Neubaugebiete der 60er, 70er und 80er Jahre, in denen die Einheimischen oft in der Minderheit waren.