Serie Früher war alles anders: Religion und Glaube Als Gott noch römisch-katholisch war

Ich war evangelisch. Wir glaubten an Martin Luther, der die Menschen wieder auf den rechten Pfad der Tugend hatte führen wollen. Dass über diesen großen Mann in der Bibel nichts zu lesen war, wunderte mich daher noch mehr. Am meisten aber wunderte mich, dass sein ehrenwertes Bestreben zumindest in Trier nicht von Erfolg gekrönt gewesen war. Von meinen 25 Mitschülern waren 22 katholisch, zwei evangelisch und einer jüdisch.