Serie Früher war alles anders: Sonntagsbraten Als Oma die Fleischeslust packte

In der Nachkriegszeit kam viel Gemüse auf den Teller. Aber wenigstens einmal in der Woche, am heiligen Sonntag, sollte es ein richtiges Stück Fleisch sein.

04.05.2024 , 15:27 Uhr

Fleisch gehörte zum Sonntag wie das Amen in der Kirche. Je mehr, desto besser. Foto: Getty Images/George Marks

Von Frank Jöricke