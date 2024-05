Serie Früher war alles anders: Rockstars Als Musik Millionen bewegte

Analyse · Was zählte, war das Geld. Da mochten Bandmitglieder in Interviews noch so oft betonen, wie sehr ihnen eine bessere Welt am Herzen läge (gegen Hunger, für Frieden – das Übliche halt), am Ende ging es darum, dass der Wocheneinkauf und die Miete bezahlt werden konnten.

20.05.2024 , 17:34 Uhr

Reif fürs Museum: Eine Miniatur-Bühne mit den Rolling Stones ist nebst anderen Devotionalien im Rolling-Stones-Fan-Museum in Lüchow (Niedersachsen) ausgestellt – mit offizieller Duldung der Rockstars. Foto: dpa/Björn Vogt

Von Frank Jöricke