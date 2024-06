Serie Früher war alles anders: Schwarz-Weiß Als Blut schwarz wie die Nacht war

Serie · Der Fortschritt war eine Schnecke. 1935 kam mit „Becky Sharp“ der erste Farbfilm in die Kinos. Doch erst bei der Oscarverleihung 1968 wurde in den Kategorien „Beste Kamera“, „Bestes Szenenbild“ und „Bestes Kostümdesign“ nicht länger zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Filmen unterschieden – weil das Angebot an Letzteren zu klein geworden war.

06.06.2024 , 18:06 Uhr

Horst Buchholz in Billy Wilders „Eins, zwei, drei“. Foto: -, dpa (dpa/dpaweb)

Von Frank Jöricke