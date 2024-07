Serie Früher war alles anders: Amerika Als Elvis ein Schwarzer war

Let's have a party: Der amerikanische Rock’n‘Roller Elvis Presley (mit Gepäck) war zur Freude seiner deutschen Fans Ende der 50er-Jahre zum Dienst in der US-Army in Friedberg/Hessen stationiert (undatiertes Archivbild). Der 23-jährige Musiker aus dem armseligen Tupelo/Mississippi hatte nach einem kometenhaften Aufstieg die Gitarre mit dem Gewehr, das Mikrofon mit dem Militärdienst eintauschen müssen. (Foto: dpa/Archiv)

