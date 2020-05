Kulturgeschichte : Warum die Trierer Handschriften europäisches Kulturerbe sind

Trier Neuer Band mit vielen Bildern fasst Ergebnisse einer internationalen Tagung in der Statbibliothek über die Hofschule unter Karl dem Großen zusammen.

Die verschiedenen Beiträge lassen einen Sachverhalt sehr klar vor Augen treten: Das Bild Kaiser Karls des Großen bliebe unvollständig, wollte man es nur auf den Aspekt des bedeutenden Politikers und Feldherrn beschränken. Auch auf den Gebieten des Rechts, der Bildung und der Kultur hat Karl der Große Maßgebliches geleistet. Der kaiserliche Hof in Aachen war ein Sammelbecken bedeutender Gelehrter und Künstler. Sie beschäftigten sich mit Fragen des Rechts, der Kirche, der Verwaltung, der Bildung und der Kunst. Ein wichtiger Wirkungsbereich der Hofschule bestand in der Herstellung prunkvoller Handschriften. Karl der Große verfolgte mit diesen Werken zunächst politische Ambitionen. Trotzdem waren die Handschriften noch ganz dem Bereich von Kirche und Liturgie verhaftet. Die weitaus meisten Handschriften enthielten die vier Evangelien. Werke profanen Inhalts fehlen völlig. Sämtliche Handschriften der Hofschule gingen als Widmungsgeschenke an hohe Würdenträger von Kirche und Reich. Ihre Aufgabe war es, die Verbindungen zum kaiserlichen Hof zu stärken, um auf diese Weise die weltliche und kirchliche Elite mit in die Verwaltung des Reiches einzubinden. In ihrer majestätischen Ausstattung und ihrem anspruchsvollen Bildprogramm bezeugen die Handschriften den Stand der Kunst und Kultur um 800. Zugleich geben sie das Herrschaftsideal Karls der Großen zu erkennen, der sich ganz bewusst in die Tradition der römischen Kaiser stellte. Auch die römischen Kaiser kannten die Praxis der Widmungsgabe, auch sie benutzten hierzu Werke der Kunst. Ganz folgerichtig ließ Karl der Große sich auf den Einbänden des „Ada-Evangeliars“ und des „Lorscher Evangeliars“ als Nachfolger des römischen Kaisers Konstantin feiern.