Der Traum von der ewigen Jugend : Der Traum von der ewigen Jugend

Warum uns das Coronavirus seelisch überfordert. Ein Essay von Frank Jöricke.

Der Tod ist auch nicht mehr das, was er mal war. Früher begegnete er einem öfter. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich als Kind mit meiner Oma auf dem Friedhof zugebracht habe. Sie pflegte dort Gräber, und davon gab es viele. Denn wer in den 60er und 70er Jahren aufwuchs, erlebte den Zweiten Weltkrieg noch mit – zumindest aus zweiter Hand. Irgendwo gab es immer eine Großtante oder ältere Bekannte, die davon erzählte, „in Russland“ ihren Mann, Bruder oder Sohn verloren zu haben. Auch kam es, verglichen mit heute, häufiger vor, dass Menschen „in den besten Jahren“ an Herzinfarkt oder Krebs starben. Der Tod fand nicht nur in Tagesschau und Kino statt, sondern auch in Nachbarschaft und Freundeskreis. Er war im Alltag hörbar und sichtbar.