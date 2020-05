Freundschaft : Geht‘s euch gut?

Freunde haben weniger Kontakt, dafür mehr Austausch über die Sozialen Medien. Aber nichts geht über eine richtige Umarmung.

Aber gerade die verkraften einiges, geht es nach dem Kulturjournalisten und Moderator Jo Schück. Er hat darüber ein Buch geschrieben: „Nackt im Hotel. Wie Freundschaft der Liebe den Rang abläuft“ (dtv, 14,90 Euro). Schück stellt darin die These auf, die Freundschaft sei die einzig beständige Bindung. Sie gebe den Halt, den wir in unserem familiären Umfeld und in Liebesbeziehungen nicht mehr finden. Frau weg, Kumpel tröstet? Gesellschaft unüberschaubar, Freundin gibt Ratschläge? Der Autor fasst in einem Youtube-Interview zu seinem Buch zusammen, welche Frage sich jeder stellen sollte: Was wäre mein Freund oder meine Freundin bereit, „Krasses“ für mich zu tun? Würde er oder sie alles stehen und liegen lassen, wie in einer Kurzgeschichte aus seinem Buch und einen auf einer Autobahnraststätte in Südfrankreich abholen? Die Frage sei nicht, was ein Freund oder eine Freundin schon einmal für einen getan hat, sondern, ob man daran glaubt, dass er oder sie, sollte es nötig sein, es tun würde. Und für wen sei man selbst bereit, so etwas zu tun?