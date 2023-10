Kolumne Hauptsache rot: Was Läuse mit Campari und Lippenstift zu tun haben

Die Gastropoden hätten sich in der Letterbox eingerichtet und „fressen den Kleber, der einen Umschlag in Form hält“, heißt es in einem Anschlag der Royal Mail. „Wir entfernen die Schnecken jeden Tag, aber sie sind sehr entschlossen und kehren immer wieder”, so das Unternehmen. „Gerne können Sie diesen Briefkasten weiter nutzen. Wir wollen aber darauf hinweisen, dass Ihr Brief möglicherweise nicht ohne einige Knabberspuren an den Ecken ankommt.” Nach Angaben eines Anwohners besteht das Problem bereits.