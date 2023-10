UNTERM STRICH DIE KULTURWOCHE Die Macken der Promis

Künstler sagen ja gerne von sich, dass sie das, was sie geschaffen haben, nie mehr anschauen oder anhören. Ein Bild, das in der Ausstellung hängt, ein Song, der veröffentlicht wird oder ein Film, der im Kino läuft – da kann man nicht mehr viel machen, wenn man irgendwo einen Fehler entdeckt oder feststellt, dass man es besser hätte machen können. Auch die Sängerin Cher vermeidet es, ihre eigenen Produkte in den CD-Player zu schieben oder zu streamen oder was auch immer. „Ich höre meine Alben nie an. Aber dieses ja. Ich liebe es“, sagte die 77-Jährige über „Christmas“. Heute erscheint die erste Singleauskopplung aus dem Weihnachtsalbum, dem ersten ihrer über 50-jährigen Karriere. Das Album kommt dann am 20. Oktober auf den Markt (warum auch nicht – im Supermarkt gibt‘s ja auch schon Spekulatius und Printen zu kaufen). Allerdings ist es kein traditionelles „Jingle Bells“- oder „Stille Nacht“-Album, sondern eines „nach ihrem eigenen Stil”. Das Ergebnis sind 13 Lieder mit Folk, Rock, Pop- und Disco-Feeling.