George Orwell starb vor 70 Jahren : So viel Heute steckt in „1984“

Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos: Die Kombination aus Gesichtserkennung und Überwachungskameras kann der Sicherheit dienen – sie kann aber auch negative Folgen haben. Foto: Getty Images/iStockphoto/ER_Creative

Vor 70 Jahren – am 21. Januar 1950 – starb der britische Schriftsteller George Orwell, einige Monate nach der Veröffentlichung seines berühmtesten Romans„1984“. Orwells Schilderung eines totalitären Überwachungsstaats hat 2020 nichts an Aktualität verloren. Eine Spurensuche.

Kamera läuft. In Deutschland: Es mag nichts gefehlt haben in den letzten fünf Jahren ohne seine Anwesenheit, wirklich gar nichts, aber er kommt zurück. Der große Bruder. „Big Brother 2020: Totale Überwachung“, so kündigt Sat.1 die Rückkehr des Formats im Februar an, das 20. Jubiläum der medialen Dauer-Überwachung. Das ewige Versprechen: noch weniger Privatsphäre, noch mehr Selbstentblößung, ein noch größeres Fest für Voyeure.

Kamera läuft. In China. Das neue Sozialkredit-System, das noch in der Testphase steckt, sieht vor, dass jeder chinesische Bürger bewertet wird. Ein Zentralrechner verarbeitet die Daten von 50 Behörden. Die zig Millionen Überwachungskameras im Land dürften auch auf Gesichtserkennung setzen, das ist zumindest die realistische Befürchtung. Die Regierung diktiert die Regeln, lässt sich dabei nicht in die Karten schauen – und jeder erhält seine Rolle im Computerspiel Leben. Player 1: 1000 Punkte zum Start. Wer seine Mutter im Pflegeheim besucht oder Bedürftigen Geld spendet, bekommt Bonus-Punkte, wer in der U-Bahn Chips isst, wer die falsche Zeitung liest oder wer eine unliebsame Meinung hat, kann sich auf Konsequenzen einstellen. Wer einen schlechten Punktestand hat, kann zum Beispiel keine Flugtickets mehr kaufen. Es ist der Traum vom perfekten sozialistischen Untertan, der mit neuer Technologie wahr werden soll. Die Erziehung zum besseren Menschen, der keine Probleme macht.

INFO Düstere Zukunft: Dystopien von Orwell & Co. George Orwells „1984“, erschienen 1949, war nicht die erste düstere literarische Zukunftsvision des britischen Schriftstellers (1903 - 1950). Auch „Farm der Tiere“ („Animal Farm“, 1945) war eine Dystopie über den sowjetischen Kommunismus und eine Abrechnung mit Stalin. Inspiriert wurde Orwell unter anderem von Aldous Huxley, seinem Literaturprofessor in Eton, der 1926 mit „Schöne neue Welt“ („Brave New World“) ebenfalls eine totalitäre Diktatur beschreibt, die aber nach ganz anderem Muster funktioniert – durch permanente Befriedigung durch die Droge Soma, Sex und sinnbefreites Konsumieren. Schon vor Huxley gab es Jewgeni Zamjatins Dystopie „Wir“ (1920), die ebenfalls einen totalitären Staat porträtiert. Die Kanadierin Margaret Atwood hat mit „Der Report der Magd“ das Genre noch um wichtige Themen wie die Rolle der Frau in der Gesellschaft erweitert (1985). Das Buch wurde von Volker Schlöndorff verfilmt (1990), an Popularität gewann das Buch noch durch die erfolgreiche Fernsehserie „The Handmaid’s Tale“. Auch Atwoods neuere Dystopien lohnen sich, sagt Anglistik-Professor Wolfgang Klooß: „In ihrer MaddAdam-Trilogie kommt auch der Missbrauch mit Gentechnologie ins Spiel kommt. Atwood spielt mit Genres, das hat eine hohe literarische Qualität.“ Erfolgreich war zuletzt auch Dave Eggers’ „The Circle“ (2013) – eine Dystopie, die im Silicon Valley angesiedelt ist. (AF)

Kamera läuft. In den USA. Kurz nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump prägte Beraterin Kellyanne Conway den Begriff „alternative Fakten“ („alternative facts“). Er wurde später zum Unwort des Jahres 2017 gekürt. Es gibt keine Lügen mehr, nur noch verschiedene Ansichten von Wahrheit.

Das sind nur drei Szenen, in denen sich Auszüge aus Orwells Dystopie „1984“ wiederfinden. In der Fernsehshow „Big Brother“ verweist schon der Name auf Orwells totalitäres Herrschaftssystem in „1984“, das seinerzeit Stalin als Vorlage hatte. Big Brother is Watching You. Die Teilnahme in der Show ist zumindest freiwillig.

Im Kontext des Sozialkredit-Systems in China und die Verknüpfung der alten Parteistrukturen mit neuer Überwachungs-Technik sprach der Trierer Sinologe und Politologe Sebastian Heilmann in einem Interview mal von „digitalem Leninismus“.

Und die „alternativen Fakten“ erinnern an Orwells „Newspeak“ („Neusprech“), Manipulation mit Hilfe von Sprache. Orwell nennt es „Doppeldenk“. Das beinhaltet auch, absichtlich Lügen zu verbreiten, und gleichzeitig mit Inbrunst an sie zu glauben.

Für den emeritierten Trierer Anglisten Professor Wolfgang Klooß, früherer Vizepräsident der Universität Trier, ist „1984“ auch über 70 Jahre nach der Veröffentlichung noch hochaktuell – auch wenn Orwell die technologische Entwicklung damals noch nicht vorhersehen konnte. „Mit der Digitalisierung ist die Form elektronischer Überwachung ins Unermessliche gestiegen“, sagt Klooß. „Denken Sie an Verteilungssysteme, wie sie etwa von Amazon angeboten werden oder an Systeme wie Google, wo sie permanent indirekt überwacht werden. Oder schauen Sie sich an, wie in modernen Städten Überwachungsinstrumente eingesetzt werden. Überwachung ist ein gravierendes Thema – und das ist bei Orwell definitiv präsent.“

In „1984“ merkt Protagonist Winston Smith erst allmählich, wie massiv er vom „Big Brother“ überwacht wird. Auch heute müsse man erst mal reflektieren, um zu begreifen, in welcher Situation wir uns befänden. Es sei aber nicht alles nur schwarz oder weiß, sagt Klooß: „Es gibt auch viele Bürger, die sich durch Überwachungskameras sicherer fühlen.“

Auch bei Trumps Sprache und Kommunikationsmitteln sieht Klooß Berührungspunkte zum britischen Schriftsteller: „Vor allem, was die Art von Sprache betrifft und wie Begrifflichkeiten besetzt werden. Da steckt schon vieles von dem drin, was gerade jemand wie Donald Trump nutzt – es ist die Verbreitung falscher Informationen, falscher – wie er es nennt – ‚Wahrheiten’. Sprache selbst ist ein wesentliches Instrument der Kontrolle – und die Konditionierung, die über Sprache erfolgt.“

Orwells „1984“ ist die bekannteste Dystopie der Literaturgeschichte – also das Gegenteil einer Utopie, die einen positiven Gesellschafts-Entwurf liefert. Es ist aber längst nicht die erste. „Die modernen Dystopien widmen sich einer Thematik, die zweigespalten ist. Einerseits setzen sie sich auseinander mit negativen Auswirkungen von Technologie und Naturwissenschaften. Andererseits sind sie sehr stark orientiert an politischen Fragestellungen. Meistens geht es um politische Systeme, die totalitärer Art sind. Das ist etwas, was Orwell aufgreift – während Aldous Huxleys „Brave New World“, von dem er indirekt beeinflusst ist, eher den naturwissenschaftlichen Aspekten mit ihren Auswirkungen widmet, ist Orwell derjenige, der sich mit der politischen Situation auseinandersetzt, vor dem Hintergrund des Faschismus und Stalinismus und speziell der Frustration über den Pakt, den Hitler und Stalin im Kontext des spanischen Bürgerkrieges geschlossen haben. Insofern ist das nach wie vor sehr aktuell.“

Das werde auch in aktuellen Dystopien gespiegelt, wie sie unter anderem von der Kanadierin Margaret Atwood produziert werden (siehe Info).

Auffällig bei Trump sei sein Hang zur Vereinfachung: „Er bedient sich speziell der sprachlich doch sehr reduzierenden Kommunikationsform von Twitter. Aber das kommt an – es ist die Simplifizierung des Alltags durch Botschaften, die nur schwarz oder weiß sind.“

Klooß erkennt darin einen „Verlust ethischer Werte“: „Auch das ist ein dystopischer Aspekt. Es steht kein Anspruch mehr dahinter, Vorbild für die Menschen zu sein oder die Menschen zu führen.“

George Orwell starb am 21. Januar 1950 im Alter von 46 Jahren an einer Lungenblutung. Foto: picture alliance/dpa/Unbekannt