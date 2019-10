Kostenpflichtiger Inhalt: Comic-Helden werden 60 : Was wir von Asterix und Obelix lernen können – und wie sie an die Mosel kamen

Foto: picture alliance/dpa/--- Hält die Liebe sie jung oder der Zaubertrank? Asterix und Obelix wurden vor 60 Jahren erfunden. Auch heute haben sie noch viele Fans.

Trier/Gallien Heute feiern Asterix und Obelix Geburtstag. Vergangene Woche erschien der 38. Band. Warum wir die Werke auch heute noch lesen sollten, und was der Mann sagt, der die Gallier 1998 an die Mosel brachte.

„Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“

Na, wer hat’s erkannt? Besser gefragt, wer nicht? Denn wenn von Galliern und Römern gesprochen wird, dann kann es sich dabei eigentlich nur um Asterix und Obelix handeln. Heute gratulieren wir den beiden Comic-Helden, die etliche Kindheiten geprägt haben, zum Geburtstag.

Denn ja, auch wenn sie noch so junggeblieben scheinen, ist es heute bereits 60 Jahre her, dass die Figuren des kleinen, mutigen Männchens mit dem geflügelten Helm und seines Freundes Obelix von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo geschaffen wurden. Vergangene Woche, am 24. Oktober, gab es Naschschub für die Asterix-Fans. Mit Die Tochter des Vercingetorix erschien der 38. Band.

Vor allem Asterix’ Ruhm ist ungebrochen. Louis de Funès? Geschenkt. Emmanuel Macron? Unbekannt. Zinedine Zidane? Kann kicken, aber nicht mit Asterix mithalten. Denn der ist der Lieblingsfranzose der Deutschen. Und vielleicht der, von dem die Kinder am meisten gelernt haben.

Denn Asterix und Obelix sind mehr als nur reine Unterhaltung. Auch wenn man Comicfiguren wie Mickey Maus und Fix und Foxi einiges abgewinnen und herzlich über sie lachen kann, waren die Gallier die Trendsetter, was Comics mit intellektuellem Anspruch angeht.

Da werden Themen wie Militarismus, Wahlkampf, Wirksamkeit von Marketing-Strategien und Fremdenfeindlichkeit auf kindgerechte Weise humoristisch behandelt. Ein Geheimnis, warum viele heute Erwachsene Fans weiterhin begeisterte Asterix-Leser sind. Neben diesen Themen lehren die Comics auch auf spielerische Art Kenntnisse in verschiedenen Themenbereichen. Jung und Alt können also auch heute noch jede Menge von den Galliern lernen.

Was in der Schule vielleicht trocken klingt, lockert Asterix auf: die Geschichte. Natürlich immer wieder bezogen auf Napoleon Bonaparte, der als Landsmann der Figuren besonders im Fokus steht. „2000 Jahre blicken von diesen Pyramiden auf uns herab, Obelix“, sagt Miraculix in Asterix und Kleopatra. „Soldaten, seid euch bewusst, dass von diesen Pyramiden vierzig Jahrhunderte auf euch herab blicken“, sagte Napoleon Bonaparte vor der Schlacht bei den Pyramiden am 21. Juli 1798.

Im gleichen Band streiten sich Asterix und Obelix in Luxor wegen eines Obelisken, den besonders der mutige, kleine Mann nicht sonderlich schön findet: „Nein, nein, nein! Obelix! So was mitten auf unserm Dorfplatz? Einfach lächerlich!“ Schaut man sich Bilder des Streit-Obelisken an, dann wird bewusst: Genau dieser steht seit 1836 auf dem Place de la Concorde in Paris.

Oder auch in der Kunst. So zum Beispiel in Band 24 Asterix bei den Belgiern. Denn dort taucht etwa ein kleiner Junge auf, der dringend pinkeln muss – und der Mannekenpix – als Anspielung auf das Manneken Pis in Brüssel – heißt. Vor zehn Jahren, in Asterix und Obelix feiern Geburtstag, besichtigen die Gallier ein Museum, in dem Karikaturen berühmter Werke von da Vinci, Manet oder Rodin stehen. Die Posen, die einer der von Tifus angebotenen Sklaven in Die Lorbeeren des Cäsar einnimmt, kennt fast jeder: Sie zeigen unter anderem den Diskuswerfer von Myron und den Denker von Rodin.

Aber dieser Band hat noch eine ganz andere Bedeutung. Denn vor einundzwanzig Jahren kam Asterix zu uns. Der Trierische Volksfreund druckte in seinem Wochenendjournal am 10. Oktober 1998 zwei Seiten aus Die Lorbeeren des Cäsar ab, die es zu übersetzen galt. 275 Einsendungen trafen ein. Eine sechsköpfige Jury wählte einstimmig Dieter Zimmer aus Trier aus, der den kompletten Band ins Moselfränkische übersetzte.

Aus Die Lorbeeren des Cäsar wurde Em Cäsar saa Kränzie, das noch heute verkauft wird. Dabei hatte der damals 52-Jährige Steuerberater Glück, dass der TV an den Einsendeschluss erinnerte. Denn Zimmer hatte die Übersetzungsvorlage schon ins Altpapier geworfen. Aber er kramte sie heraus – und wurde zum Übersetzer. Als der Film Asterix und Obelix gegen Cäsar in die Kinos kam, signierte Zimmer eine Stunde lang im Broadway-Filmtheater „seinen“ Asterix. Heute ist Zimmer 73, noch immer als Steuerberater tätig, allerdings mit „angezogener Handbremse“. Außerdem betreibt er Ferienwohnungen in Heidweiler (Kreis Bernkastel-Wittlich).

Für ihn war der Wettbewerb damals die ideale Situation, erklärt er dem TV. Er sei einerseits Mundartfan, habe aber auch seit Jahrzehnten ein Faible für Asterix-Comics. „Meinen ersten Band habe ich 1967 gekauft“, sagt er. Dieser sei leider bei einem Hochwasser zerstört worden. Für die Übersetzung des moselfränkischen Asterix hat er damals eine Woche gebraucht. „Das fiel mir leicht“, sagt er heute.

Den neuen Band habe er noch nicht, werde sich ihn aber bald zulegen. Auch seine Verbindung zu den Galliern ist ungebrochen. „Ich werde hier oft ‚Asterix’ genannt. Die Leute bezeichnen meine Arbeit als Kult.“ Bescheiden fügt er hinzu: „Aber das muss jeder selbst entscheiden“.

Dieter Zimmer, „Übersetzer“ des moselfränkischen „Em Cäsar saa Kränzie“ signiert 1999 im Broadway-Filmtheater „seinen“ Asterix. Foto: speicher willi

Dass die Asterix-Comics Kult sind, muss nicht jeder selbst entscheiden. Denn das ist ein Fakt. Immerhin begann alles im Jahre 50 vor Christus.